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Карбалевич назвал товар, за который Путин готов щедро платить Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Обыски были проведены в правозащитном центре "Весна", Белорусской ассоциации журналистов, Объединении белорусов мира "Бацькаўшчына", в офисе некоммерческой благотворительной платформы "Имена", в Центре экономических исследований BEROC и у других правозащитных и некоммерческих организаций. 20 человек были задержаны либо доставлены после обысков на допрос. Почему Лукашенко решил расправиться с гражданским обществом в Беларуси, к чему это может привести, влияют ли на репрессивные процессы внешние факторы?
Политолог Валерий Карбалевич считает, что действия Лукашенко по уничтожению гражданского общества и независимых медиа получают политическую и моральную поддержку со стороны России:
"Антизападный тренд, который сегодня предлагает Лукашенко, пользуется большим спросом в России, поэтому здесь все гармонично и совпадает. Антизападность - тот товар, который Лукашенко предлагает Путину, и Путин готов за это платить".
Зачистка структур гражданского общества и независимых медиа вернет страну в брежневские времена, прогнозирует Карбалевич: "Тогда гражданского общества не существовало вообще, а те структуры, которые считались общественными, полностью подчинялись государственной системе. Чтобы создать любую организацию, нужны были санкции партийного комитета".
Эксперт допускает, что в дальнейшем давление расширится на политические партии, которые также являются частью гражданского общества.
"Думаю, что будет принят новый закон о партиях, и все оппозиционные партии не пройдут перерегистрацию. Их судьба, скажем так, незавидная", - рассуждает Карбалевич.
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