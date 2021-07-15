Источник материала: UDF



Фото: Reuters

"Антизападный тренд, который сегодня предлагает Лукашенко, пользуется большим спросом в России, поэтому здесь все гармонично и совпадает. Антизападность - тот товар, который Лукашенко предлагает Путину, и Путин готов за это платить".

"Думаю, что будет принят новый закон о партиях, и все оппозиционные партии не пройдут перерегистрацию. Их судьба, скажем так, незавидная", - рассуждает Карбалевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич назвал товар, за который Путин готов щедро платить Лукашенко Это антизападность белорусского режима.

Обыски были проведены в правозащитном центре "Весна", Белорусской ассоциации журналистов, Объединении белорусов мира "Бацькаўшчына", в офисе некоммерческой благотворительной платформы "Имена", в Центре экономических исследований BEROC и у других правозащитных и некоммерческих организаций. 20 человек были задержаны либо доставлены после обысков на допрос. Почему Лукашенко решил расправиться с гражданским обществом в Беларуси, к чему это может привести, влияют ли на репрессивные процессы внешние факторы?Политологсчитает, что действия Лукашенко по уничтожению гражданского общества и независимых медиа получают политическую и моральную поддержку со стороны России:Зачистка структур гражданского общества и независимых медиа вернет страну в брежневские времена, прогнозирует Карбалевич: "Тогда гражданского общества не существовало вообще, а те структуры, которые считались общественными, полностью подчинялись государственной системе. Чтобы создать любую организацию, нужны были санкции партийного комитета".Эксперт допускает, что в дальнейшем давление расширится на политические партии, которые также являются частью гражданского общества.