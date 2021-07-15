Источник материала: UDF



Фото: facebook.com/FundacjaOlgiTokarczuk

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алексиевич не смогла вылететь из Берлина: кто-то сообщил о бомбе в ее вещах Никакого взрывного устройства в ее вещах не нашли.

Сотрудникам аэропорта пришло сообщение, что в вещах Алексиевич — бомба,на странице фондав Facebook.Сотрудники польской организации выслали за белорусской писательницей машину и сейчас она уже находится во Вроцлаве. Никакого взрывного устройства в ее вещах не нашли.