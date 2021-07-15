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Алексиевич не смогла вылететь из Берлина: кто-то сообщил о бомбе в ее вещах

15.07.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Алексиевич не смогла вылететь из Берлина: кто-то сообщил о бомбе в ее вещах
Фото: facebook.com/FundacjaOlgiTokarczuk
Светлана Алексиевич поздно вечером 14 июля не смогла вылететь из Берлина во Вроцлав на встречу с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук.

Сотрудникам аэропорта пришло сообщение, что в вещах Алексиевич — бомба, сообщается на странице фонда Ольги Токарчук в Facebook.

Сотрудники польской организации выслали за белорусской писательницей машину и сейчас она уже находится во Вроцлаве. Никакого взрывного устройства в ее вещах не нашли.
 
 
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Никакого взрывного устройства в ее вещах не нашли.
 
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