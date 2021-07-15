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Алексиевич не смогла вылететь из Берлина: кто-то сообщил о бомбе в ее вещах
Источник материала: UDF
Фото: facebook.com/FundacjaOlgiTokarczuk
Сотрудникам аэропорта пришло сообщение, что в вещах Алексиевич — бомба,
Сотрудники польской организации выслали за белорусской писательницей машину и сейчас она уже находится во Вроцлаве. Никакого взрывного устройства в ее вещах не нашли.
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Никакого взрывного устройства в ее вещах не нашли.
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