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Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз более 500 электронагревателей из Польши

15.07.2021 15:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска "Брузги" пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза более 500 единиц электронагревателей и иных нагревательных элементов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Согласно представленным к таможенному контролю документам, из стран Евросоюза следовал сборный груз. По результатам сканирования грузового отсека транспортного средства и последующего досмотра установлено, что более 500 единиц электронагревателей, других нагревательных элементов, блоков управления, полотенцесушителей в документах не заявлено. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила порядка Br260 тыс.", - рассказали в ГТК.

По факту недекларирования товаров Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По факту недекларирования товаров Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Беларуси. Санкция статьи...
 
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