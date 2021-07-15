Предприниматель из Полоцка задержан за угрозы и оскорбления правоохранителей через IP-телефонию

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК выявили 30-летнего жителя Полоцка, который с помощью так называемого оборудования SIM box звонил с угрозами и оскорблениями представителям правоохранительных ведомств. Устройства позволяли конспирировать противоправную деятельность. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В прошлом году мужчина приехал в Минск, арендовал квартиру и установил там аппаратуру, которая при звонке автоматически меняла номера операторов сотовой связи Беларуси на иностранные. Именно поэтому задержанному длительное время удавалось оставаться анонимным, а отечественные служители закона получали неприятные звонки из-за рубежа", - рассказали в МВД.

Телефонные номера работников госорганов и силовых структур гость столицы получал из деструктивных Telegram-каналов, участником которых являлся.

Действиям мужчины будет дана правовая оценка по уголовным делам об оскорблениях и угрозах насилия. Все оборудование, компьютерная техника и множество СИМ-карт изъяты.-0-