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Участника протестов будут судить в Минске за нарушение порядка и препятствие движению транспорта

15.07.2021 15:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участника протестов, который нарушил общественный порядок и препятствовал движению транспорта, будут судить в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемый вместе с другими людьми 1 ноября 2020 года в ходе несанкционированного массового мероприятия вышел на проезжую часть вблизи дома 95А на пр.Независимости в Минске, выкрикивал лозунги, двигался в составе группы "в сцепке". "Эти действия он совершал во исполнение публичных призывов к деструктивной деятельности, размещенных на различных интернет-ресурсах", - отметили в прокуратуре.

Такое поведение обвиняемого привело к нарушению работы общественного транспорта - КТУП "Минсктранс" причинен ущерб на сумму свыше Br10 тыс.

В прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств и согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.342 УК.

При этом в прокуратуре напомнили, что за совершение такого преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок 4 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый вместе с другими людьми 1 ноября 2020 года в ходе несанкционированного массового мероприятия вышел на проезжую часть вблизи дома 95А на пр.Независимости в...
 
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