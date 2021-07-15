Участника протестов будут судить в Минске за нарушение порядка и препятствие движению транспорта

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участника протестов, который нарушил общественный порядок и препятствовал движению транспорта, будут судить в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемый вместе с другими людьми 1 ноября 2020 года в ходе несанкционированного массового мероприятия вышел на проезжую часть вблизи дома 95А на пр.Независимости в Минске, выкрикивал лозунги, двигался в составе группы "в сцепке". "Эти действия он совершал во исполнение публичных призывов к деструктивной деятельности, размещенных на различных интернет-ресурсах", - отметили в прокуратуре.

Такое поведение обвиняемого привело к нарушению работы общественного транспорта - КТУП "Минсктранс" причинен ущерб на сумму свыше Br10 тыс.

В прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств и согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.342 УК.

При этом в прокуратуре напомнили, что за совершение такого преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок 4 года.-0-