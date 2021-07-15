Алексиевич в Берлине не пустили в самолет: кто-то сообщил о бомбе в ее вещах

Сотрудникам аэропорта пришло сообщение, что в вещах Алексиевич — бомба, сообщается на странице фонда Ольги Токарчук в Facebook.

Сотрудники польской организации выслали за белорусской писательницей машину и сейчас она уже находится во Вроцлаве. Никакого взрывного устройства в ее вещах, естественно, не нашли.

Я хотела ему помочь, но он сам открыл. И когда открыл, вдруг резко откинул ту сумку...

Жду довольно долго, потому что там задерживали довольно много людей и проверяли багаж. Какие-то очень осторожные были наши проверяющие. Наконец сотрудник аэропорта снова берет мою сумку, подозрительно смотрит на нее и снова проверяет каким-то инструментом. И показывает мне, что откроет. Я говорю: Пожалуйста.

- История в стиле Лукашенко. В аэропорту в Берлине, когда я уже сдала основной багаж, во время контроля безопасности мои вещи, которые я положила на конвейер и ждала, пройдя рамку, были внезапно взяты, задержаны и проверены еще раз. Я подумала, что так иногда бывает. Может, я забыла вынуть парфюм или какую-то другую мелочь.

- Вы поверили, что это была его настоящая реакция?





— Да. И мне было действительно интересно, почему он так отреагировал. Мне сказали, что надо подождать. Я подумала, что это очень странная ситуация. Я не знала, что происходит. Жду и жду... Наконец говорю, что я уже не только не дойду, но даже не успею добежать до своего самолета. Никакой реакции.





Через долгое время подходит какая-то барышня, тоже из службы аэропорта, и становится рядом со мной. Я спрашиваю: Что случилось? А она отвечает, что мы ждем полицию. Меня это удивило - почему именно полицию?





Стоим дальше, потому что тот полицейский очень долго к нам шел, собственно это была полицейская, молодая женщина, немка. Мы ждали ее более получаса. Она была вежлива. Я подумала, что она хочет еще раз проверить мои вещи. Но она даже не позволила приблизиться к ним. Поэтому я снова спрашиваю, в чем тут дело?





Полицейская указывает на мою сумку и говорит, что там бомба! Я говорю, что они, наверное, сошли с ума. Потом приходит следующий человек с каким-то инструментом и снова проверяет. Полицейская говорит одному из инспекторов высыпать все, что в моей сумке, в контейнер. Он это делает, она заглядывает туда и видит - среди прочего пресс-карту, которую я имела при себе.





Какое-то время разговаривают... И она дает знак, что здесь все в порядке. А потом у меня взяли другую сумочку, где мой планшет, какие-то книги, блокнот, который я взяла с собой. Они все это проверили, бомбы не было, и говорят, что я уже могу идти. Они не извинились, не прокомментировали. На данный момент до отлета оставалось 5 минут. У меня не было шансов успеть.





- Никто действительно не заинтересовался этой ситуацией, никто ничего не сказал?





- Уже было поздно, сотрудников почти не было, аэропорт был почти пустым. Я даже не знала, куда идти. Я хотела получить информацию, спросить, могу ли я лететь каким-то следующим рейсом, но я никого не нашла. Никакой информационной точки. Я позвонила агентше и еще моей подруге, которая приехала за мной.





А потом была еще одна история с основным багажом, который я зарегистрировала и который мы искали с подругой. И снова - все закрыто, никого нет... Наконец нам удалось найти пункт приема. Мы подходим туда, и к нам выходит женщина - как оказалось, россиянка из Челябинска, которая меня узнала. Она пообещала написать жалобу на эту ситуацию.





Независимо от причин, по которым меня задержали в истории с бомбой в сумочке, это могло быть зарядное устройство... А с другой стороны - сегодня все возят зарядные устройства. В любом случае, я получила свой багаж, и его снова проверили. И только та женщина, которая выдавала, извинилась. Кроме нее больше никто.





- Как вы оцениваете эту ситуацию?





- Эти люди чувствуют неограниченную власть и осознают, что не понесут за это никакой ответственности. Тем не менее я никогда еще с чем-то таким не сталкивалась.





- Как вы себя чувствуете сейчас, после ночной поездки на машине, уже во Вроцлаве?





- Немного уставшая, но это ничего. Я вижу очень красивый город, и он мне нравится.