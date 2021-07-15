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Замминистра обороны РФ Евкуров прибыл в Беларусь со вторым за полтора месяца визитом

15.07.2021 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларусь 15 июля прибыла с рабочим визитом российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Замминистра обороны РФ Евкуров прибыл в Беларусь со вторым за полтора месяца визитом

Отмечается, что военный чиновник участвует в рекогносцировке районов проведения предстоящих белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021». Рекогносцировка проходит под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Виктора Гулевича.

«Кроме того, генерал-майор Виктор Гулевич обсудил с главой российской делегации актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества в сфере боевой подготовки», — сообщили в Минобороны.

В предыдущий раз Евкуров посещал Беларусь в конце мая, его визит также был связан с рекогносцировкой районов проведения учений «Запад-2021».

Учения «Запад-2021» пройдут 10—16 сентября на территории Беларуси и России. В основу маневров, по информации Минобороны Беларуси, положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

Последний раз совместные стратегические учения «Запад» проводили в сентябре 2017 года на территории Беларуси и западных областей России. В маневрах участвовало около 13 тыс. военных.

 
 
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В Беларусь 15 июля прибыла с рабочим визитом российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, сообщает пресс-служба...
 
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