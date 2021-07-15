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Кремль пообещал Лукашенко помощь в связи с «удушающими санкциями»

15.07.2021 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 13 июля в Санкт-Петербурге среди прочего обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями.

Кремль пообещал Лукашенко помощь в связи с «удушающими санкциями»
Фото ru.freepik.com

Как сообщил журналистам 15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «действительно, вопросы поддержки Белоруссии на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня [переговоров Путина и Лукашенко]», — цитирует представителя Кремля информагентство ТАСС.

По словам Пескова, «даны поручения правительствам, которые работают в этом плане».

 

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 13 июля в Санкт-Петербурге среди прочего обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями.
 
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