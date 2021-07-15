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В Минтруда напомнили, из-за чего пенсионер может лишиться возрастной доплаты
Источник материала: Myfin
Устроился на работу или уволился – пенсионер должен сообщить в пенсионный отдел
В Минтруда напомнили, что пенсионер, который устраивается на работу, должен сообщить об этом в свой пенсионный отдел. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию в Telegram-канале Минтруда и соцзащиты.
«Более того, пенсионер должен сообщить также и об увольнении. Указанные обстоятельства – трудоустройство и увольнение – в ряде случаев влияют на размер пенсии, подлежащей выплате», – отметили в ведомстве.
К примеру, пенсионерам, имеющим индивидуальный коэффициент заработка свыше 1,3, пенсия в части сверх этого коэффициента во время работы не выплачивается. Если в пенсионном отделе не будет информации о работе пенсионера, пенсия ему будет выплачиваться в завышенном размере, без оснований на это. Превышенная сумма пенсии затем будет обязательна удержана, причем в полном объеме, уточнили в министерстве.
Если же пенсионер давно уволился, но не сообщил об этом, то по достижении 75-летнего возраста ему не будет установлена возрастная доплата. По закону она полагается с 75 лет неработающим получателям пенсий в органах по труду, занятости и социальной защите. Недополученная сумма пенсии будет выплачена пенсионеру не более чем за 3 года перед обращением.
Когда начинает начисляться «возрастная» доплата к пенсии неработающим получателям?
В целом же «возрастная» доплата устанавливается автоматически (без обращения в пенсионный орган). Ее начинают выплачивать с месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг 75-летнего возраста.
Размер доплаты людям
в возрасте от 75 до 79 лет составляет 75%
минимального размера пенсии по возрасту.
С 1 мая этого года это 51,24 рубля. С 80 лет
размер доплаты увеличивается до 100%
минимального размера пенсии по возрасту
(с 1 мая – 68,32 рубля). Сумма меняется
четыре раза в год с изменением
Доплата не устанавливается:
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