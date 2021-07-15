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Эксперт: Путин додавливает несколько очень важных для себя направлений

15.07.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт: Путин додавливает несколько очень важных для себя направлений
Фото: kremlin.ru
Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич - зачистке гражданского общества Беларуси.

В Беларуси зачищают политическое поле. Правозащитников, часть политических организаций, - пишет Игорь Тышкевич. - Подготовка к новым политическим вводным.

Их, по большому счёту две:

1. Презентация новой редакции конституции (конституция от Лукашенко). Для беларуских властей крайне (!) важно, чтобы в будущем референдуме было лишь два варианта выбора: старая конституция от Лукашенко либо новая конституция от Лукашенко. В таком случае по результатам, независимо от качества подсчёта, власти заявят "народ поддержал президента". При таких планах даже попытка вынести третью опцию будет "вредна". И тут не вопрос в том, насколько будет удачной игра "в подачу варианта" - цель не допустить самой подачи. То есть, зачистить субъекты, способные на такую инициативу. А так же правозащитников, способных отслеживать репрессии, если начнутся протесты. И часть аналитических групп, которые могут начать критику по сути.


2. Российский вектор. Путин додавливает несколько очень важных для себя направлений - таможня, энергетика. Не удивлюсь, если вновь заговорят о единой валюте как новой цели. И тут вновь задача не допустить выступлений (как на улицах, так и в информационном пространстве) против таких "инициатив". Вновь под прицелом часть политических организаций, аналитиков и правозащитников.

Август будет динамичным и тревожным...
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