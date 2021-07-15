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ЕС готов рассмотреть дальнейшие санкции против режима Лукашенко

15.07.2021 15:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры против режима Лукашенко в связи с предпринято в среду, 14 июля, атакой на гражданское сообщество Беларуси.

«В среду белорусский режим предпринял новую широкомасштабную атаку на независимые голоса в стране. Обыски по месту жительства и в офисах были нацелены на длинный список правозащитных, образовательных и политических групп и организаций, благотворительных учреждений и аналитических центров. Были задержаны правозащитники и другие активисты», - говорится в заявлении главы глава европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Эти тяжелые нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными. ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим поэтапным подходом. ЕС будет и дальше принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси. Мы и дальше будем стоять на стороне всех правозащитников и независимых голосов и всех людей, притесняемых в Беларуси», - заявил Боррель.

По его словам, новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что «режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию, конечная цель которой – заставить замолчать всех оставшихся несогласных и задушить гражданскую деятельность в Беларуси».

«Подвергая репрессиям собственное общество, режим Лукашенко еще больше углубил раскол в своих отношениях с белорусским народом», - подчеркнул Боррель.

«ЕС призывает власти Беларуси придерживаться международных обязательств страны по соблюдению прав человека и фундаментальных свобод. Мы требуем немедленного освобождения задержанных правозащитников, а также других политических заключенных, число которых постоянно растет и сейчас превышает 550. Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности. ЕС продолжит поддерживать международные инициативы по обеспечению подотчетности, в том числе в рамках Совета ООН по правам человека и Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности», - сказано в заявлении.

 
 
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ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры против режима Лукашенко в связи с предпринято в среду, 14 июля, атакой на гражданское сообщество Беларуси.
 
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