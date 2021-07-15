ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Лидском районе спасатели отыскали пропавшую в лесу пенсионерку

15.07.2021 15:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе отыскали пропавшую пенсионерку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

14 июля в 10.10 лидские спасатели получили информацию, что в лесу вблизи деревни Яськовцы потерялась пожилая женщина. На поиски направились спасатели МЧС, милиционеры, добровольцы и военнослужащие - всего около сотни человек на восьми единицах техники, задействовали кинолога. Участники цепью детально прочесывали местность, и утром 15 июля пенсионерку обнаружили сидящей в траве вблизи аэродрома на расстоянии около 500 м от деревни. На вопросы спасателей о самочувствии женщина ответила, что с нею все хорошо, просто она потеряла ориентацию в пространстве.

Спасатели и работники РОВД погрузили женщину на носилки и доставили домой на автомобиле поисковой службы МЧС. После осмотра врачами скорой медицинской помощи женщина 1941 года рождения госпитализирована в центральную районную больницу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели и работники РОВД погрузили женщину на носилки и доставили домой на автомобиле поисковой службы МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
У компании Нoster.by разблокированы счета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by