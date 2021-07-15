В Лидском районе спасатели отыскали пропавшую в лесу пенсионерку

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе отыскали пропавшую пенсионерку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

14 июля в 10.10 лидские спасатели получили информацию, что в лесу вблизи деревни Яськовцы потерялась пожилая женщина. На поиски направились спасатели МЧС, милиционеры, добровольцы и военнослужащие - всего около сотни человек на восьми единицах техники, задействовали кинолога. Участники цепью детально прочесывали местность, и утром 15 июля пенсионерку обнаружили сидящей в траве вблизи аэродрома на расстоянии около 500 м от деревни. На вопросы спасателей о самочувствии женщина ответила, что с нею все хорошо, просто она потеряла ориентацию в пространстве.

Спасатели и работники РОВД погрузили женщину на носилки и доставили домой на автомобиле поисковой службы МЧС. После осмотра врачами скорой медицинской помощи женщина 1941 года рождения госпитализирована в центральную районную больницу.-0-