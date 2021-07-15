Яковлевский: Груз беларуского союзника становится все более обременительным

Противники беларуского режима приступили к «индивидуальному террору» в отношении государственных СМИ и депутатов. Это следует из заявлений Александра Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге во вторник, 13 июля.





Встреча произошла довольно спонтанно. В графике Путина она не присутствовала, что в социальных сетях породило массу слухов. Положение усугубляет то, что российский и беларуский лидеры в последнее время перестали проводить итоговые пресс-конференции, на которых суть переговоров хоть как-то могли быть прояснены, поэтому медиа и общественность вынуждены довольствоваться лишь самой скупой информацией.





Вопреки своим предыдущим высказываниям на этот счет пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался называть переговоры неожиданными, и настаивал, что Путин и Лукашенко договорились о встрече заранее.





В определенной степени о содержании состоявшихся контактов можно судить по словам Пескова перед их началом, из которых следовало, что стороны обсудят «попытки Запада раскачивать лодку в Беларуси и то, что Москва и Минск могут этому противопоставить».





Андрей Суздальцев: «Беларуси надо искать выход из политического кризиса, нельзя считать, что все рассосется…»

Политолог Андрей Суздальцев уверен, что Александр Лукашенко ездит в Россию только с одной целью – для получения ресурсов, материальных или финансовых. По его словам, тут и «к гадалке ходить не надо».





«Если он летит в Россию, то с папкой на коленях, где содержится просьба выдать деньги, – сказал эксперт-экономист в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Его волнует в первую очередь это».





Кроме того, Суздальцев обратил внимание, что, встречаясь с президентом Путиным, Лукашенко сразу заговорил о «покушениях» на представителей провластных СМИ, которые он преподносит это как террористически акты, уточнил политолог:





«Но тут как раз ничего нового. На днях Лукашенко объявил, что Запад, НАТО якобы начали против Беларуси террористическую атаку. Он обвинил их в терроризме, как всегда, не предоставляя доказательств. А самое интересное, что все эти инциденты (с якобы нападением на сотрудников госСМИ) ничем не заканчивались. Выглядит всё крайне странно».





При этом, как видится эксперту, напряженная ситуация в республике – довод совсем не в пользу Лукашенко: «Надо искать выход из политического кризиса, нельзя считать, что все рассосется само по себе. Нужно вести реальный диалог с обществом, иначе просто нет смысла находиться у власти. А когда Лукашенко приезжает в Москву – у него всякий раз то “НАТО наступает”, то заговор против него и так далее.





Все это свидетельствует о том, что белорусский политический кризис продолжается, он не затухает. Про то же, что Лукашенко на корню задушил всю независимую прессу, он, разумеется, скромно промолчал. Сейчас все, кто против него, даже в мыслях, они террористы». Это типично для всех авторитарных режимов, резюмировал Андрей Суздальцев.





Роман Яковлевский: «У нас в обеих странах «демократическая» власть, которая не считает себя обязанной отчитываться перед гражданами»

В свою очередь беларуский политический обозреватель Роман Яковлевский полагает, что Александра Лукашенко вызвали на «кремлевский ковер». С его точки зрения, отношения между руководителями двух частей так называемого «Союзного государства» такие, что любая версия о причинах и проблематике переговоров Путина и Лукашенко имеет право на существование.





«Это версии, но обращает на себя внимание, что встреча произошла без анонсирования, – добавил собеседник Русской службы «Голоса Америки». – По крайней мере, до вторника никто об этом не говорил. А то, что Песков утверждает, что, дескать, договоренность была, оставим на его совести. Честно говоря, в это слабо верится».





Можно предположить, что произошло нечто неординарное, допустил обозреватель. Но что именно – уверенно сказать нельзя, констатировал он: «То, что между Путин и Лукашенко непростые отношения – это уже фактически любая бабушка знает. Так что гадать, зачем это Лукашенко решил махнуть в Петербург, занятие неблагодарное. Видимо, что-то такое срочное, что не терпит отлагательств. А что – нам знать не дано.





У нас в обеих странах такая «демократическая» власть, которая не считает себя обязанной отчитываться перед своими гражданами. Хотя гласность со стриптизом тоже путать нельзя. Есть государственные дела, о которых не всегда говорится вслух. Но, по-моему, это не тот случай. Что-то мы узнаем чуть позже, а главного можем не узнать никогда».





Лукашенко всегда торгует независимостью, правда, он это называет отстаиванием независимости Беларуси, подчеркнул Роман Яковлевский.





«У него свое понимание, у Путина своё. Он не скрывает его, говоря, что русские, украинцы, беларусы – это один народ. Возможно, они и этой темы коснулись. Но я полагаю, что в центре внимания были экономические аспекты. Потому что все понимают: груз беларуского союзника, который несет на себе Россия, становится все более и более обременительным». Это уже очевидно, заключил беларуский политолог.