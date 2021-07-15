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У компании Нoster.by разблокированы счета

15.07.2021 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У компании Нoster.by разблокированы счета, говорится в видеообращении, размещенном в телеграм-канале компании.

У компании Нoster.by разблокированы счета

«Мы спешим сообщить хорошие новости: с компании сняты ограничения по расчетам. Это значит, что мы уже приступили к оплатам по нашим долгам и отсрочкам: за оборудование, лицензии, офис и, наконец, по заработной плате. Правда, за задержку заработной платы нам теперь грозит штраф», — отмечается в обращении.

Компания выражает благодарность всем, кто все это время был рядом, поддерживал, входил в положение, заказывал новые услуги и начинал новые проекты. «С вашим участием мы пережили 52 дня блокады и не уронили ни один сервер. Эти 52 дня показали, что у нас лучшие клиенты, партнеры и сотрудники», — отмечает Нoster.by.

Плохой новостью названо то, что радость от разблокировки счетов нельзя разделить с генеральным директором. «Сергей Повалишев все еще не с нами, но он передавал просьбу, чтобы ему не пришлось за нас краснеть. И мы обещали продолжать делать лучший в стране хостинг, несмотря ни на что», — говорится в обращении.

За прошедшие 52 дня компания, по ее информации, обновила оборудование в дата-центре, установила новые маршрутизаторы, построила мощную систему защищенного хостинга, на котором можно размещать персональные данные и платежные системы. Компания также завела свой телеграм-канал.

18 мая прошли массовые задержания сотрудников TUT.by, а также представителей известных проектов, связанных с порталом. После обыска в офисе Hoster.by сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля увезли с рабочего места гендиректора компании Сергея Повалишева. Впоследствии его задержали. Счета компании заблокировали.

Hoster.by — провайдер облачных решений и хостинга, который обслуживает более 60% всех белорусских сайтов.

 
Теги: Новости
 
 
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У компании Нoster.by разблокированы счета, говорится в видеообращении, размещенном в телеграм-канале компании.
 
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