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В Брестской области, несмотря на жару, началась массовая уборка зерновых
Источник материала: ОНТ
Несмотря на жару, работы в полях не останавливаются. В Брестской области началась массовая уборка зерновых.
В этом году на юге стартовали раньше обычного. Здесь всегда самые высокие температуры, в некоторых районах дождя не было две недели. Нелегко в таких условиях и аграриям, их день начинается в шесть утра и завершается ближе к полуночи. Но хлеб надо убрать без потерь.
За условиями труда в жаркую погоду следят и профсоюзы. Среди главных вопросов – горячие обеды, наличие питьевой воды, спецодежда, соблюдение техники безопасности.
С помощью Федерации профсоюзов для хозяйства приобрели систему точного земледелия – когда трактором управляет компьютер, сам рассчитывает траекторию движения и глубину обработки почвы. Это повышает эффективность работы в поле и облегчает труд людей.
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Несмотря на жару, работы в полях не останавливаются. В Брестской области началась массовая уборка зерновых. В этом году на юге стартовали раньше обычного. Здесь...
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