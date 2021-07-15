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В Брестской области, несмотря на жару, началась массовая уборка зерновых

15.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Брестской области, несмотря на жару, началась массовая уборка зерновых

Несмотря на жару, работы в полях не останавливаются. В Брестской области началась массовая уборка зерновых.

В этом году на юге стартовали раньше обычного. Здесь всегда самые высокие температуры, в некоторых районах дождя не было две недели. Нелегко в таких условиях и аграриям, их день начинается в шесть утра и завершается ближе к полуночи. Но хлеб надо убрать без потерь.

За условиями труда в жаркую погоду следят и профсоюзы. Среди главных вопросов – горячие обеды, наличие питьевой воды, спецодежда, соблюдение техники безопасности.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов: «Если требуется технологический перерыв – нужно предоставить, если сегодня в комбайне должны быть в термосе холодная вода, человеку нужно попить – вода должна быть, аптечка, контроль давления, состояния, потому что это все влияет на людей. И для профсоюзов – это основополагающий вопрос. Как человек пришел на работу, какая техника безопасности, как отдыхает, питается – все важно».

С помощью Федерации профсоюзов для хозяйства приобрели систему точного земледелия – когда трактором управляет компьютер, сам рассчитывает траекторию движения и глубину обработки почвы.  Это повышает эффективность работы в поле и облегчает труд людей.

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Несмотря на жару, работы в полях не останавливаются. В Брестской области началась массовая уборка зерновых. В этом году на юге стартовали раньше обычного. Здесь...
 
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