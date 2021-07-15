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Президент назначил новых замначальника Объединенного штаба ОДКБ и начальника Военной академии
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко назначил на должность заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Виктора Лисовского,
На этой должности Лисовский, ранее занимавший пост начальника Военной академии Беларуси, сменил генерал-майора Сергея Куприка. Его, в свою очередь, прикомандировали к Государственному секретариату Совета безопасности.
Кресло начальника Военной академии занял генерал-майор Геннадий Лепешко. До этого времени он занимал должность первого заместителя начальника данного учреждения образования.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко назначил на должность заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Виктора Лисовского, пишет БЕЛТА со ссылкой на...
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