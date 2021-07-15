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Меган Маркл станет исполнительным продюсером мультсериала «Перл»
Источник материала: ОНТ
Меган Маркл выступит исполнительным продюсером многосерийного анимационного фильма. Его рабочее название – «Перл». Об этом говорится в заявлении общественной организации Archewell, которая основана герцогами Сассекскими,
Мультфильм выйдет на видеосервисе Netflix и расскажет о приключениях храброй 12-летней девочки. Отмечается, что ее образ создан на основе истории реальной личности.
ФОТО: Instagram / sussexroyal
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Меган Маркл выступит исполнительным продюсером многосерийного анимационного фильма. Его рабочее название – «Перл». Об этом говорится в заявлении общественной...
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