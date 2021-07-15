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Меган Маркл станет исполнительным продюсером мультсериала «Перл»

15.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл станет исполнительным продюсером мультсериала «Перл»

Меган Маркл выступит исполнительным продюсером многосерийного анимационного фильма. Его рабочее название – «Перл». Об этом говорится в заявлении общественной организации Archewell, которая основана герцогами Сассекскими, пишет ТАСС. 

Мультфильм выйдет на видеосервисе Netflix и расскажет о приключениях храброй 12-летней девочки. Отмечается, что ее образ создан на основе истории реальной личности.

ФОТО: Instagram / sussexroyal

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Меган Маркл выступит исполнительным продюсером многосерийного анимационного фильма. Его рабочее название – «Перл». Об этом говорится в заявлении общественной...
 
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