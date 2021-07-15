Николай Басков получил именную звезду на «Славянском Базаре»

Источник материала: ОНТ

Российский артист Николай Басков принял участие в церемонии открытия именной звезды. Об этом со ссылкой на YouTube-трансляцию сообщает БЕЛТА.

Церемония прошла в рамках XXX фестиваля «Славянский базар в Витебске». Именная звезда лауреата специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» была открыта на площади лауреатов возле Летнего амфитеатра.

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