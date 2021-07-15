|
Николай Басков получил именную звезду на «Славянском Базаре»
Источник материала: ОНТ
Российский артист Николай Басков принял участие в церемонии открытия именной звезды. Об этом со ссылкой на YouTube-трансляцию
Церемония прошла в рамках XXX фестиваля «Славянский базар в Витебске». Именная звезда лауреата специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» была открыта на площади лауреатов возле Летнего амфитеатра.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский артист Николай Басков принял участие в церемонии открытия именной звезды. Об этом со ссылкой на YouTube-трансляцию сообщает БЕЛТА. Церемония прошла в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)