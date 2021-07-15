Пьяный водитель угнал авто и попал в ДТП со служебной машиной в Бобруйском районе

Источник материала: ОНТ

Нетрезвый мужчина угнал автомобиль и совершил ДТП со служебным транспортом в Бобруйском районе, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Нарушителем оказался 35-летний житель Барановичей. Мужчина ранее был судим. Водительских прав не имеет. В крови у него обнаружили 2 промилле алкоголя. Установлено, что мужчина угнал Сitroen.

ФОТО: БЕЛТА









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