|
Пьяный водитель угнал авто и попал в ДТП со служебной машиной в Бобруйском районе
Источник материала: ОНТ
Нетрезвый мужчина угнал автомобиль и совершил ДТП со служебным транспортом в Бобруйском районе,
Нарушителем оказался 35-летний житель Барановичей. Мужчина ранее был судим. Водительских прав не имеет. В крови у него обнаружили 2 промилле алкоголя. Установлено, что мужчина угнал Сitroen.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нетрезвый мужчина угнал автомобиль и совершил ДТП со служебным транспортом в Бобруйском районе, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Могилевского облисполкома. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)