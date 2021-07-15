﻿ Враги белоснежной улыбки: продукты, из-за которых зубы быстро темнеют. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Враги белоснежной улыбки: продукты, из-за которых зубы быстро темнеют

15.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Враги белоснежной улыбки: продукты, из-за которых зубы быстро темнеют

Некоторые продукты могут негативно влиять на цвет зубов. Какие именно, телеканалу «Москва 24» рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По словам специалиста, причина потемнения зубов – в проблемах с эмалью, когда ее плотность нарушается и на поверхности возникают поры. В них могут попадать красящие вещества. Как следствие – цвет зубов меняется. 

Среди продуктов, которые могут окрашивать эмаль, – кетчуп, куркума, соевый соус. При приготовлении блюд Марина Макиша советует заменять кетчуп на томатную пасту. От куркумы отказываться не стоит, главное, употреблять ее с другими продуктами – огурцом, редисом, сельдереем. Они помогают очистить зубы. 

После употребления красящих продуктов лучше всего использовать зубную пасту. 

ФОТО: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые продукты могут негативно влиять на цвет зубов. Какие именно, телеканалу «Москва 24» рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодым специалистам уделяют максимальное внимание. Кто идёт работать в налоговые органы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by