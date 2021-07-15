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Враги белоснежной улыбки: продукты, из-за которых зубы быстро темнеют
Источник материала: ОНТ
Некоторые продукты могут негативно влиять на цвет зубов. Какие именно, телеканалу «Москва 24»
По словам специалиста, причина потемнения зубов – в проблемах с эмалью, когда ее плотность нарушается и на поверхности возникают поры. В них могут попадать красящие вещества. Как следствие – цвет зубов меняется.
Среди продуктов, которые могут окрашивать эмаль, – кетчуп, куркума, соевый соус. При приготовлении блюд Марина Макиша советует заменять кетчуп на томатную пасту. От куркумы отказываться не стоит, главное, употреблять ее с другими продуктами – огурцом, редисом, сельдереем. Они помогают очистить зубы.
После употребления красящих продуктов лучше всего использовать зубную пасту.
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Некоторые продукты могут негативно влиять на цвет зубов. Какие именно, телеканалу «Москва 24» рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов...
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