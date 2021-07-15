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Годовалый мальчик выпал из окна в Кобрине
Источник материала: ОНТ
В Кобрине годовалый ребенок выпал из окна. Проводится проверка,
ЧП произошло 14 июля. Мальчик находился дома с родителями. Оставшись без присмотра, ребенок забрался на подоконник, оперся о москитную сетку и выпал из открытого окна на первом этаже.
По данному факту проведут судебно-медицинскую экспертизу.
ФОТО: СК
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В Кобрине годовалый ребенок выпал из окна. Проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. ЧП произошло 14 июля. Мальчик находился дома с...
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