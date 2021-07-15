Годовалый мальчик выпал из окна в Кобрине

Источник материала: ОНТ

В Кобрине годовалый ребенок выпал из окна. Проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

ЧП произошло 14 июля. Мальчик находился дома с родителями. Оставшись без присмотра, ребенок забрался на подоконник, оперся о москитную сетку и выпал из открытого окна на первом этаже.

По данному факту проведут судебно-медицинскую экспертизу.

ФОТО: СК





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