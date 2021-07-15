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Узоры и орнаменты. Что они означают на белорусском национальном костюме?
Источник материала: ОНТ
Белорусский национальный костюм расскажет многое о культуре наших предков. Каждый узор, каждая деталь что-то означают.
Подробнее – в видеоинформации.
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Белорусский национальный костюм расскажет многое о культуре наших предков. Каждый узор, каждая деталь что-то означают. Подробнее – в видеоинформации. ...
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