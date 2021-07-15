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ДТП в Могилеве: пострадавших из авто деблокировали спасатели

15.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Могилеве: пострадавших из авто деблокировали спасателиМогилеве: пострадавших из авто деблокировали спасатели" class="one-news__figure-img">

Авария произошла в Могилеве вечером 14 июля. Выбраться из машины пострадавшим помогли спасатели, сообщили в МЧС.

ДТП случилось на ул. Королева с участием автомобилей «Ауди 100 С3» и «Ситроен Ксара». В первом из них было пять человек. Один пассажир и водитель смогли выбраться из авто самостоятельно. Остальным понадобилась помощь сотрудников МЧС. 

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.

ФОТО: МЧС

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Теги: Могилев
 
 
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Авария произошла в Могилеве вечером 14 июля. Выбраться из машины пострадавшим помогли спасатели, сообщили в МЧС. ДТП случилось на ул. Королева с участием...
 
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