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ДТП в Могилеве: пострадавших из авто деблокировали спасатели
Источник материала: ОНТМогилеве: пострадавших из авто деблокировали спасатели" class="one-news__figure-img">
Авария произошла в Могилеве вечером 14 июля. Выбраться из машины пострадавшим помогли спасатели,
ДТП случилось на ул. Королева с участием автомобилей «Ауди 100 С3» и «Ситроен Ксара». В первом из них было пять человек. Один пассажир и водитель смогли выбраться из авто самостоятельно. Остальным понадобилась помощь сотрудников МЧС.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.
ФОТО: МЧС
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Авария произошла в Могилеве вечером 14 июля. Выбраться из машины пострадавшим помогли спасатели, сообщили в МЧС. ДТП случилось на ул. Королева с участием...
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