Головченко на Ивенецком филиале ОАО «Слодыч»: Удалось не только возродить производство, но и добиться впечатляющих показателей

Источник материала: ОНТ

Возрождение предприятий имеет важное значение для развития регионов. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Ивенецкий филиал кондитерской фабрики «Слодыч» заявил премьер-министр Роман Головченко.

Главе правительства доложили о ходе модернизации предприятия. Там запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет. Новое направление позволит увеличить объемы производства, это создаст новые рабочие места. Всю новую продукцию предприятие планирует экспортировать. Как отметил Роман Головченко, это успешный пример выхода предприятия из стадии банкротства в прибыльный проект.

Глава правительства вместе с руководством Минского облисполкома и Воложинского райисполкома обсудили перспективы развития района на пятилетку. Важна комфортная социальная сфера: образование, медицина. Ежегодно на такие проекты выделяются средства, в ближайших планах капитальный ремонт хирургического отделения центральной районной больницы.

ФОТО: БЕЛТА





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