ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко на Ивенецком филиале ОАО «Слодыч»: Удалось не только возродить производство, но и добиться впечатляющих показателей

15.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Головченко на Ивенецком филиале ОАО «Слодыч»: Удалось не только возродить производство, но и добиться впечатляющих показателей

Возрождение предприятий имеет важное значение для развития регионов. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Ивенецкий филиал кондитерской фабрики «Слодыч» заявил премьер-министр Роман Головченко.

Главе правительства доложили о ходе модернизации предприятия. Там запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет. Новое направление позволит увеличить объемы производства, это создаст новые рабочие места. Всю новую продукцию предприятие планирует экспортировать. Как отметил Роман Головченко, это успешный пример выхода предприятия из стадии банкротства в прибыльный проект.

Глава правительства вместе с руководством Минского облисполкома и Воложинского райисполкома обсудили перспективы развития района на пятилетку. Важна комфортная социальная сфера: образование, медицина. Ежегодно на такие проекты выделяются средства, в ближайших планах капитальный ремонт хирургического отделения центральной районной больницы. 

ФОТО: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возрождение предприятий имеет важное значение для развития регионов. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Ивенецкий филиал кондитерской фабрики «Слодыч»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодым специалистам уделяют максимальное внимание. Кто идёт работать в налоговые органы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by