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Накануне сильнейший ливень и гроза накрыли Минск и Сморгонь

15.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Накануне сильнейший ливень и гроза накрыли Минск и СморгоньМинск и Сморгонь" class="one-news__figure-img">

Непогода накануне вновь прошлась по Беларуси. Сильнейший ливень и гроза накрыли Минск и Сморгонь.


Пользователи соцсетей активно делились видео. В Минске подтопило улицы, было затруднено движение транспорта.

Вода нагрянула и в один из торговых центров столицы. В некоторых деревнях под Минском ливней не было, только небольшой дождь, но после внезапно начался град.

А в отдельных районах Сморгони уровень воды на проезжей части поднялся настолько, что машины не смогли ехать, а некоторым горожанам удалось поплавать на надувных лодках.

Сильный град повредил сельскохозяйственные культуры. Ветром в Сморгони повалено более десятка деревьев.

Последствия оперативно устраняются. Оранжевый уровень опасности объявлен и на сегодня: в отдельных регионах Беларуси ожидаются ливни с градом и шквалистым ветром.

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Теги: Минск
 
 
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Непогода накануне вновь прошлась по Беларуси. Сильнейший ливень и гроза накрыли Минск и Сморгонь. Пользователи соцсетей активно делились видео. В Минске...
 
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