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Наводнения испытывают Европу на прочность
Источник материала: ОНТ
В Германии обрушились жилые дома. По меньшей мере 30 человек пропали без вести.
Сильный дождь затопил улицы и подвалы, многие сооружения на грани обрушения. Из берегов вышли реки. Автомобилисты из-за потока воды оказались заблокированы в транспортных средствах.
Спасатели оказывают помощь пострадавшим. В Бельгии объявлено стихийное бедствие. Вода смывает все на своем пути. Две провинции полностью затоплены, в воде целые кварталы.
Больше 10 тысяч человек остались без электричества. Подъезды к городу заблокированы.
Сообщается о двух погибших.
Терпит бедствие из-за непогоды и в Швейцарии, там ливни и сильный штормовой ветер.
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В Германии обрушились жилые дома. По меньшей мере 30 человек пропали без вести. Сильный дождь затопил улицы и подвалы, многие сооружения на грани обрушения. Из...
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