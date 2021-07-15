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На железнодорожный вокзал Витебска прибыл звездный состав с участниками 30-го фестиваля
Источник материала: ОНТ
До «Славянского базара в Витебске». На железнодорожный вокзал культурной столицы прибыл «звездный» состав с участниками 30-го фестиваля. Сегодня – церемония открытия.
С этого звука неофициально начинается «васильковое» лето. Для артистов добираться на юбилейный фестиваль проще, чем на прошлогодний. Многие воспользовались приложением «Путешествуй без COVID».
С вокзала Броневицкая, Пьеха, Цой разъехались по гостиницам. День обещает быть жарким.
На юбилейном фестивале ожидают гостей из 73 стран. Для них – безвиз. В Витебске уже поднят флаг «Славянского базара», а на площади у Летнего Амфитеатра сегодня зажжется новая «васильковая» звезда. Чья? Пока секрет. В кулуарах говорят о Николае Баскове.
«Император российской эстрады» – среди хедлайнеров церемонии открытия. С утра на главной сцене «Славянского базара» проходит репетиция вечернего шоу.
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До «Славянского базара в Витебске». На железнодорожный вокзал культурной столицы прибыл «звездный» состав с участниками 30-го фестиваля. Сегодня – церемония...
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