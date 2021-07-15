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Инфляция вынудила Нацбанк РБ повысить ставку рефинансирования

15.07.2021 16:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Галопирующая инфляция на уровне 9,9% в июне и продиктованная санкциями валютная неопределенность вынудили Нацбанк РБ повысить ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов с нынешних 8,5% до 9,25% годовых.

«С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – 10,25 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – 8,25 процента годовых», - сообщила пресс-служба Нацбанк РБ со ссылкой на решение Правления регулятора.

«Как ожидалось, в II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном. Рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов», - говорится в комментарии регулятора.

Кроме того, Нацбанк называет дополнительным фактором, поддерживающим инфляцию, повышенные инфляционные ожидания экономических агентов.

«В то же время укрепление белорусского рубля в II квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны», - также сказано в комментарии.

 
 
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Галопирующая инфляция на уровне 9,9% в июне и продиктованная санкциями валютная неопределенность вынудили Нацбанк РБ повысить ставку рефинансирования на 75...
 
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