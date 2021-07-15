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Минздрав РБ: Более 130 иностранцев зарегистрировались для прохождения вакцинации

15.07.2021 16:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В информационную систему для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию поступило более 130 заявок, сообщил Минздрав Беларуси.

«…уже поступило более 130 заявок от иностранных граждан. Главным образом это жители Украины и Литвы. Но помимо этого также обращаются граждане Латвии, Эстонии. Есть заявки от граждан Нидерландов и Германии», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, белорусские власти открыли 5-дневный безвизовый въезд в синеокую для прохождения вакцинации.

При этом, въезд в Беларусь иностранного гражданина возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты. В случае въезда иностранного гражданина (по заявке на вакцинацию) и неявки в учреждение здравоохранения без уважительной и объективной причины, повторная регистрация заявки будет невозможна.

 
 
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В информационную систему для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию поступило более 130 заявок, сообщил Минздрав Беларуси.
 
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