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Политзаключенный за молитву вышел на свободу

15.07.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После месячного ареста на свободу вышел политзаключенный Андрей Левонюк, которого осудили за цитату из молитвы на фасаде дома, пишет "Вясна: палітвязні Беларусі".

7 апреля в Московском суде Бреста Андрея Левонюка приговорили к 1 месяцу ареста по уголовному делу об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 Уголовного кодекса). Андрея обвинили в том, что он «на фасаде дома нанес красной краской из баллончика надпись "Но избавь нас от лукавого", чем нанес ущерб ЖЭС-6 на сумму 51 рубль 99 копеек". По обвинению эта надпись ухудшила ”эстетическое восприятие" здания. 14 июня Андрей Левонюк начал отбывать наказание в брестском СИЗО-7, а вчера – 14 июля – вышел на свободу.
 
Теги: Брест
 
 
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После месячного ареста на свободу вышел политзаключенный Андрей Левонюк, которого осудили за цитату из молитвы на фасаде дома, пишет "Вясна: палітвязні Беларусі".
 
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