В ПЕН-центр все-таки приходили с обыском

По ее словам, когда накануне силовики пришли с обысками в офисы многих белорусских НПО и домой к активистам, приходили они и по юридическому адресу ПЕН-центра. Но никого не застали.





"В связи с пандемией Белорусский ПЕН/PEN Belarus уже больше года работает в дистанционном режиме, а потому по юридическому адресу физически нас не было", — рассказал Недбай.





Поэтому сотрудники ГУБОП, а именно они пришли в ПЕН с постановлением генпрокуратуры, "провели обыск в другой организации, которая имеет тот же юридический адрес". Силовики изъяли всю технику, а сотрудники той организации стали свидетелями.





Из постановления, которое было на руках у силовиков, известно, что в отношении Белорусского ПЕН-центра применяются 9 статей УК, в том числе "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ", "Создание экстремистского формирования", "Финансирование деятельсности экстремистского формирования", "Соучастие в преступлении", "Самовольное присвоение власти или звания должностного лица", "Приготовление к преступлению", "Захват зданий и сооружений" и "Массовые беспорядки".





Напомним, Белорусский ПЕН-центр существует с 1989 года, является частью международного ПЕН-клуба, правозащитной неправительственной организации, куда входят писатели и журналисты.





Руководителями Белорусский ПЕН-центр в разные годы были Рыгор Бородулин, Василь Быков, Карлос Шерман, Владимир Некляев.





В настоящее время организацию возглавляет Светлана Алексиевич.





вчера вечером в Берлине Светлану Алексиевич не пустили в самолет: кто-то сообщил о бомбе в ее вещах Кстати, по странному совпадению



