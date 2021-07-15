Горячая пора: белорусские профсоюзы проверяют условия труда в жару

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Это лето аномально жаркое в Беларуси. Из-за зноя на многих предприятиях меняется график работы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На градуснике плюс 36. Сегодня один из самых жарких дней на этой неделе. В 10 районах Беларуси ограничено посещение лесов, в 69 районах – запрещено. График работы самих лесников изменился.

«Плановые лесохозяйственные мероприятия выполняют с 4-5 утра. Потому что к обеду работать в лесу уже невозможно. Лесникам выдают репелленты от насекомых, используется хлопчатобумажная одежда. Работа лесника всегда была сложной», – отмечает инженер по охране и защите леса Узденского лесхоза Дмитрий Виолентий.

Сейчас в стране объявлен четвертый класс пожароопасности. Акцент – на охрану леса. Зоны отдыха патрулируют.

Как пережить жару и не сойти с ума

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