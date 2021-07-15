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Горячая пора: белорусские профсоюзы проверяют условия труда в жару
15.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Это лето аномально жаркое в Беларуси. Из-за зноя на многих предприятиях меняется график работы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На градуснике плюс 36. Сегодня
«Плановые лесохозяйственные мероприятия выполняют с 4-5 утра. Потому что к обеду работать в лесу уже невозможно. Лесникам выдают репелленты от насекомых, используется хлопчатобумажная одежда. Работа лесника всегда была сложной», – отмечает инженер по охране и защите леса Узденского лесхоза Дмитрий Виолентий.
Сейчас в стране объявлен четвертый класс пожароопасности. Акцент – на охрану леса. Зоны отдыха патрулируют.
На полях свои правила диктует погода. Там приходится ловить каждый удачный момент. Главное – собрать урожай.
«В вечернее время проще работается. Удлиняется рабочий день, поэтому рано не выгоняем людей в поле», – говорит директор агрохозяйства Дмитрий Лушаков.
На уборке комбайны проходят своеобразный полевой тест-драйв. Так легче выявить недочеты и исправить их до следующего сбора урожая.
Температура над сталеплавильной печью в одном из цехов Минского автозавода – 40 градусов и выше.
«Очень жарко! Потею, очень тяжело. Ходим в душ, умываемся холодной водой. Воду пьем. Здесь вытяжки работают, обдувает воздухом», – говорит сталевар Минского автомобильного завода Сергей Мороз.
За графиком работ в знойные дни следят профсоюзы.
За два летних месяца в Федерацию профсоюзов поступило сто обращений. Претензии сейчас проверяют, условия работы корректируют.
«Такие условия считаются вредными и опасными. Наниматель обязан принять меры, которые исключат вред для работника», – отметил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько.
Каждый градус выше нормы понижает производительность на 10%. Это минус экономике предприятия. В интересах работодателя создать безопасные условия труда.
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Все претензии проверяют, условия работы корректируют, ведь каждый градус выше нормы понижает производительность труда на 10%.
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