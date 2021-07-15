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Горячая пора: белорусские профсоюзы проверяют условия труда в жару

15.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Это лето аномально жаркое в Беларуси. Из-за зноя на многих предприятиях меняется график работы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На градуснике плюс 36. Сегодня один из самых жарких дней на этой неделе. В 10 районах Беларуси ограничено посещение лесов, в 69 районах – запрещено. График работы самих лесников изменился.

«Плановые лесохозяйственные мероприятия выполняют с 4-5 утра. Потому что к обеду работать в лесу уже невозможно. Лесникам выдают репелленты от насекомых, используется хлопчатобумажная одежда. Работа лесника всегда была сложной», – отмечает инженер по охране и защите леса Узденского лесхоза Дмитрий Виолентий.

Сейчас в стране объявлен четвертый класс пожароопасности. Акцент – на охрану леса. Зоны отдыха патрулируют.

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На полях свои правила диктует погода. Там приходится ловить каждый удачный момент. Главное – собрать урожай.

«В вечернее время проще работается. Удлиняется рабочий день, поэтому рано не выгоняем людей в поле», – говорит директор агрохозяйства Дмитрий Лушаков.

На уборке комбайны проходят своеобразный полевой тест-драйв. Так легче выявить недочеты и исправить их до следующего сбора урожая.

«В этом году мы установили дополнительно пять кондиционеров. Механизаторы довольны, производительность улучшается. Чтобы охладиться, есть душевые кабинки. Подвозим воду несколько раз в день», – отмечает Лушаков.

Температура над сталеплавильной печью в одном из цехов Минского автозавода – 40 градусов и выше.

«Очень жарко! Потею, очень тяжело. Ходим в душ, умываемся холодной водой. Воду пьем. Здесь вытяжки работают, обдувает воздухом», – говорит сталевар Минского автомобильного завода Сергей Мороз.

За графиком работ в знойные дни следят профсоюзы.

«Перерывы делаются не по графику, а по необходимости работника», – подчеркивает представитель профсоюзной организации Минского автомобильного завода Владимир Пастарнак.

За два летних месяца в Федерацию профсоюзов поступило сто обращений. Претензии сейчас проверяют, условия работы корректируют.

«Такие условия считаются вредными и опасными. Наниматель обязан принять меры, которые исключат вред для работника», – отметил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько.

Каждый градус выше нормы понижает производительность на 10%. Это минус экономике предприятия. В интересах работодателя создать безопасные условия труда.



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Все претензии проверяют, условия работы корректируют, ведь каждый градус выше нормы понижает производительность труда на 10%.
 
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