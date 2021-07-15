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На заводе Stadler в Беларуси / Еврорадио

Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фридман о ЕС и Лукашенко: это напоминает ситуацию с Каддафи По мнению эксперта, в ЕС уже давно не реагируют на слова Лукашенко.

— Немецкий крупный бизнес стремится эту ситуацию каким-то образом пересидеть. Пример — концерн Siemens, который продолжает работать в Беларуси. Здесь вопрос не самого бизнеса, здесь не нужно питать иллюзий. Ведь большой бизнес работает в Китае, несмотря на то, что китайские власти делают с уйгурским меньшинством. Он работает в Турции, несмотря на то, что десятки журналистов сидят там за решёткой, — говорит эксперт. — Он работает с разными совсем плохими африканскими диктатурами и так далее. Так сказать, на какую-то нравственность здесь рассчитывать не приходится.На Западе сегодня мы видим, что печатается много сообщений о положении в Беларуси, эта тема присутствует. На эту тему высказываются политики, и это значит, что те компании, которые продолжают свою деятельность в Беларуси несмотря на то, что в Беларуси происходит, они подпадают под вот эти влияния.Такой случай и с Nestlé, они вынуждены были это сделать, не то что они не хотели это делать, они занимались рекламой и дальше, но, поскольку в прессе эта тема присутствует и будет присутствовать ещё больше, они вынуждены реагировать.Здесь на сегодня сложился такой политический контекст вокруг Беларуси, что игнорировать то, что в Беларуси происходит, — очень трудно. Даже тем большим концернам трудно, которые обычно все проблемы прав человека спокойно игнорировали.По мнению Фридмана, в ЕС уже давно не реагируют на слова Лукашенко, что "всё происходящее в Беларуси — это заговор, потому что всё понимают. Это напоминает ситуацию с Каддафи".— Вся эта конспирология, идущая с белорусской стороны, о немцах, готовивших государственный переворот, о гражданине Германии, который планировал убийство Григория Азарёнка. В Германии реакции на это фактически нет. Это больше не комментируют, потому что здесь всё понятно: "это же Лукашенко". Это всё исходит от Лукашенко, ну что там можно говорить, что там можно комментировать, не о чем там говорить, ну пусть дальше занимается своей конспирологией, пусть занимается.Реакций, тем более официальных реакций на это не будет. Когда там были ещё эти заявления про немецкого гражданина, который планировал убийство Азарёнка, там было какое-то ну совсем формальное заявление каких-то мелких чиновников, "ну что тут комментировать, немецкие граждане не задержаны, ничего на этот счёт не известно".Всё, что исходит от белорусской стороны, это игнорируется по принципу "ну нечего говорить".— И кстати, для Лукашенко это очень плохой месседж, потому что я в своё время очень внимательно наблюдал за восприятием Каддафи в последнее время своего правления. Ведь Каддафи сам отметился, особенно в последние свои годы, очень интересными заявлениями. И их тоже игнорировали по принципу "ну что же вы хотите, это же Каддафи, мы же все о нём знаем. Это несерьёзная тема, это не то, на что стоит тратить время", — констатирует эксперт.