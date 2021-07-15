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Задержанных правозащитников и активистов признали политзаключенными
Источник материала: UDF
Список политзаключенных пополнился на 12 человек / t.me/viasna96
Как рассказывало Еврорадио, в этот день обыски прошли в офисах десятков общественных организаций по всей стране. Десятки человек были задержаны и допрошены, многих из них отпустили. Однако часть оставили за решеткой
"После обысков по всей Беларуси были задержаны правозащитники и активисты:
Владимир Лабкович, юрист "Весны"
Нина Лабкович, директор объединения инвесторов Angels Band
Валентин Стефанович, член Совета "Весны"
Алесь Беляцкий, руководитель "Весны"
Сергей Сыс, правозащитник "Весны" и журналист
Елена Лаптенок, правозащитница "Весны"
Андрей Полуда, правозащитник "Весны"
Евгения Бабаева, правозащитница
Виктор Сазонов, правозащитник "Весны"
Марина Статкевич, бывший член "Весны"
Николай Шарах, руководитель ячейки Свободного профсоюза из Полоцка
Сергей Мацкевич, центр "Супольнасць"
Очевидно, что мотивом их преследования является правозащитная и общественная деятельность: продвижение международных стандартов прав человека и демократических ценностей, действия в защиту права на жизнь, свободу слова, мирных собраний и ассоциаций, право на справедливый суд и свободу от пыток", — говорится в заявлении правозащитников.
Они отмечают, что преследование гражданского общества в Беларуси с августа 2020 года приобрело беспрецедентный масштаб.
"На день подписания заявления в Беларуси признаны политзаключенными более 500 человек, по меньшей мере 1500 человек находятся в тюрьмах и тысячи людей — под следствием по политически мотивированным обвинениям. В течение года, с августа 2020 года, почти 40 000 человек были незаконно задержаны и пострадали от пыток. Главные независимые СМИ заблокированы", — описывают правозащитники ситуацию в стране.
По их мнению, репрессии такого масштаба направлены на уничтожение любых проявлений общественной активности в Беларуси. Они упоминают слова руководителя МИД Владимира Макея о перспективе уничтожения гражданского общества в случае усиления западных санкций.
Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование, прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский документационный центр, РОО "Правовая инициатива", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", инициативная группа "Идентичность и право", Белорусская ассоциация журналистов.
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Правозащитники требуют немедленно освободить политзаключенных.
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