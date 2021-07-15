Источник материала: UDF



Список политзаключенных пополнился на 12 человек / t.me/viasna96​

"На день подписания заявления в Беларуси признаны политзаключенными более 500 человек, по меньшей мере 1500 человек находятся в тюрьмах и тысячи людей — под следствием по политически мотивированным обвинениям. В течение года, с августа 2020 года, почти 40 000 человек были незаконно задержаны и пострадали от пыток. Главные независимые СМИ заблокированы", — описывают правозащитники ситуацию в стране.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанных правозащитников и активистов признали политзаключенными Правозащитники требуют немедленно освободить политзаключенных.

Как рассказывало Еврорадио, в этот день обыски прошли в офисах десятков общественных организаций по всей стране. Десятки человек были задержаны и допрошены, многих из них отпустили. Однако часть оставили за решеткой"После обысков по всей Беларуси были задержаны правозащитники и активисты:, юрист "Весны", директор объединения инвесторов Angels Band, член Совета "Весны", руководитель "Весны", правозащитник "Весны" и журналист, правозащитница "Весны", правозащитник "Весны", правозащитница, правозащитник "Весны", бывший член "Весны", руководитель ячейки Свободного профсоюза из Полоцка, центр "Супольнасць"Очевидно, что мотивом их преследования является правозащитная и общественная деятельность: продвижение международных стандартов прав человека и демократических ценностей, действия в защиту права на жизнь, свободу слова, мирных собраний и ассоциаций, право на справедливый суд и свободу от пыток", — говорится в заявлении правозащитников.Они отмечают, что преследование гражданского общества в Беларуси с августа 2020 года приобрело беспрецедентный масштаб.По их мнению, репрессии такого масштаба направлены на уничтожение любых проявлений общественной активности в Беларуси. Они упоминают слова руководителя МИД Владимира Макея о перспективе уничтожения гражданского общества в случае усиления западных санкций.Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование, прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных.Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский документационный центр, РОО "Правовая инициатива", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", инициативная группа "Идентичность и право", Белорусская ассоциация журналистов.