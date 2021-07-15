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"В то же время укрепление белорусского рубля в втором квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны, - отмечают в Нацбанке. - С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов по итогам июня 2021 года потребительские цены выросли на 9,9 процента в годовом выражении".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк с 21 июля повышает ставку рефинансирования Фото: Myfin.by Нацбанк с 21 июля повышает ставку рефинансирования — до 9,25 процента годовых. Сейчас она составляет 8,5%, в последний раз повышение было 21 апреля. Ставку по...

Соответствующие решения 15 июля приняло правление Нацбанка июля по итогам заседания по денежно-кредитной политике.Регулятор поясняет, что во втором квартале этого года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. «Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном. Рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов», — отмечают в Нацбанке.Регулятор пояснение, что дополнительным фактором, который поддерживает интенсивный рост потребительских цен, стали повышенные инфляционные ожидания экономических агентов.В ближайшей перспективе в мировой экономике инфляционный фон сохранится повышенным. Вместе с тем ожидается, что инфляция в странах – торговых партнерах Беларуси станет постепенно замедляться. Во многом этому будет способствовать восстановление баланса спроса и предложения товаров на мировых товарных рынках, в том числе в сегменте продовольственных товаров за счет получения нового урожая сельскохозяйственных культур. В частности, согласно прогнозам Банка России, постепенная нормализация денежно-кредитной политики, в том числе уже принятые решения относительно повышения ключевой ставки, позволят снизить интенсивность инфляционных процессов в Российской Федерации и замедлить рост потребительских цен до целевого уровня во второй половине 2022 года.В то же время сохраняющаяся высокая инфляция в странах – торговых партнерах наряду со значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики, сроков начала и скорости нормализации денежно-кредитных политик в развитых странах, а также увеличившимся отклонением инфляции в Беларуси от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране.Принимая во внимание всю совокупность указанных факторов и необходимость ограничения проинфляционных рисков, Правление Национального банка приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов.В этих условиях по итогам III квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года. Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9 процентов. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6 процентов к концу 2022 года.В последующем Правление Национального банка при принятии решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, учитывая весь комплекс внешних и внутренних условий, влияющих на фактическую и ожидаемую инфляцию и ее отклонение от целевого ориентира, а также оценку инфляционных рисков.