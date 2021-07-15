Ставку рефинансирования повысили до 9,25 процента годовых

Источник материала: Салiдарнасць

Это сделано по итогам заседания по вопросам денежно-кредитной политики Правление Нацбанка.

Как сообщает Онлайнер , с 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – 10,25 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – 8,25 процента годовых.

Последний раз ставку рефинансирования изменяли в апреле этого года, до этого девять месяцев она стояла на самой низкой отметке в истории страны. Тогда ставка рефинансирования составляла 7,75% и не менялась с 1 июля 2020 года. В апреле она составила 8,5%, ставка по кредиту овернайт — 9,5%, ставка по депозиту овернайт — 7,5%.

«В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров, — объяснил это Нацбанк. — В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии.