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Ставку рефинансирования повысили до 9,25 процента годовых
15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это сделано по итогам заседания по вопросам денежно-кредитной политики Правление Нацбанка.
Как сообщает
Последний раз ставку рефинансирования изменяли в апреле этого года, до этого девять месяцев она стояла на самой низкой отметке в истории страны. Тогда ставка рефинансирования составляла 7,75% и не менялась с 1 июля 2020 года. В апреле она составила 8,5%, ставка по кредиту овернайт — 9,5%, ставка по депозиту овернайт — 7,5%.
«В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров, — объяснил это Нацбанк. — В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии.
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Это сделано по итогам заседания по вопросам денежно-кредитной политики Правление Нацбанка.
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