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В Беларуси производство еды за 6 месяцев 21 года снизилось на 0,3%

15.07.2021 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В первом полугодии 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения)

В Беларуси в первом полугодии 2021 года производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 7,9 млрд. рублей и снизилось на 0,3% к аналогичному уровню прошлого года.

«В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 900 тыс. тонн, молока – 3911,9 тыс. тонн, яиц получено 1738,1 млн. штук. На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,5 млн. голов», - сообщает Белстат, не приводя сравнения с аналогичным периодом 2020 года.

Вместе с тем, год назад Белстат сообщил, что за 6 месяцев 2020 года произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 931,2 тыс. тонн, производство молока составило 3858,4 тыс. тонн.

На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,6 млн. голов.

Таким образом, в первом полугодии 2021 года производство скота и птицы снизилось на 3,35%, производство молока выросло на 1,39%, но куда-то пропали около 100 тыс. свиней.

 
 
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В первом полугодии 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения)
 
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