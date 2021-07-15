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Доходы населения Беларуси за 5 месяцев 21 года выросли на 3,5%
Источник материала: АФН
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – мае 2021 года выросли на 3,5% к уровню января – мая 2020 года, сообщил Белстат РБ.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.
Под реально располагаемыми денежными доходами Белстат понимает денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – мае 2021 года выросли на 3,5% к уровню января – мая 2020 года, сообщил Белстат РБ.
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