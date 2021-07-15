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Минчане похитили металлолом на одном из промышленных предприятий города

15.07.2021 17:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД Минска получили информацию о том, что двое работников одного из промышленных предприятий Минска похищают цветной металл. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что мужчины 60 и 49 лет собирали оставшиеся в процессе производственных манипуляций отходы цветного металла, чтобы в последующем его вывезти и сбыть.

Минчан задержали с поличным в момент, когда те покидали территорию завода на автомобиле, в котором находилось порядка 50 кг похищенного металла. Сумма причиненного предприятию ущерба составила свыше Br480.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за кражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что мужчины 60 и 49 лет собирали оставшиеся в процессе производственных манипуляций отходы цветного металла, чтобы в последующем его вывезти и сбыть.
 
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