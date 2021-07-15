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Срок содержания под стражей обвиняемым по «делу TUT.BY» продлили еще на два месяца

15.07.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторым обвиняемым по «делу TUT.BY» вручили постановление о продлении содержания под стражей еще на два месяца. Судя по всему, всем фигурантам продлевают и не изменяют меру пресечения.





15 наших коллег находятся в следственных изоляторах или под домашним арестом. Их ознакомили с постановлением о продлении срока содержания под стражей до четырех месяцев, то есть по 18 сентября 2021 года.

Информации об уголовном деле против сотрудников ведущего новостного издания страны до сих пор практически нет. С момента последних официальных комментариев прошло уже почти два месяца. Следствие взяло подписки о неразглашении с адвокатов задержанных (ничего нельзя сообщать даже родным).

Правозащитники признали обвиняемых по «делу TUT.BY» политзаключенными.

Напомним, 18 мая были задержаны 15 сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и других компаний, включая генерального директора ООО Людмилу Чекину, главного редактора TUT.BY Марину Золотову, журналиста Елену Толкачеву и других. Кроме того, была задержана культуролог Юлия Чернявская, вдова Юрия Зиссера. Все были задержаны в рамках уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного ДФР КГК.

Вся документация и серверы портала были изъяты. Офис опечатан.

Поскольку следствие до сих пор не позволило разблокировать счета, чтобы сотрудникам могли выплачивать зарплаты, не говоря о постоянных расходах на аренду помещений и так далее — это сделало невозможным существование компании: сотрудники ООО «ТУТБАЙ МЕДИА» были уволены.

Тем не менее власти оказались не удовлетворены разгромом ведущего медиа страны. МВД Беларуси обратился в Мининформ и суд: ведомство просит признать экстремистской информационную продукцию TUT.BY (портала, а также его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok).
 
 
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Некоторым обвиняемым по «делу TUT.BY» вручили постановление о продлении содержания под стражей еще на два месяца. Судя по всему, всем фигурантам продлевают и не...
 
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