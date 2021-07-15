Почему отставка (очень влиятельного и очень непопулярного) министра внутренних дел Авакова - важнейшее событие в украинской политике

Арсен Аваков возглавил ведомство семь лет назад, сразу после «революции достоинства» в феврале 2014 года. Он оставался министром весь президентский срок Петра Порошенко, несмотря на неоднократные перестановки в правительстве — и сохранил пост даже после того, как Украину возглавил Владимир Зеленский, инициировавший радикальное кадровое обновление власти. И хотя Аваков крайне непопулярен в Украине, Зеленский все равно говорил, что «лучшего министра нет». « Медуза » рассказывает почему. возглавил ведомство семь лет назад, сразу после «революции достоинства» в феврале 2014 года. Он оставался министром весь президентский срок, несмотря на неоднократные перестановки в правительстве — и сохранил пост даже после того, как Украину возглавил, инициировавший радикальное кадровое обновление власти. И хотя Аваков крайне непопулярен в Украине, Зеленский все равно говорил, что «лучшего министра нет». «» рассказывает почему.









Выходец из «партии войны»

Аваков — один из самых влиятельных чиновников в Украине. До 2010 года он был губернатором Харьковской области, с 2012-го — депутатом Верховной Рады от партии «Батькивщина» (ее возглавляет бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко), а в 2014-м избрался в парламент от «Народного фронта», который в период самого острого обострения в Донбассе называли «партией войны».





Став министром внутренних дел, Аваков первым делом восстановил Национальную гвардию — военную структуру с правоохранительными функциями на базе внутренних войск МВД (она уже существовала в Украине в 1990-е). Ее в стране называли «личной армией» Авакова. Подразделения Нацгвардии наряду с регулярной армией отправились воевать с сепаратистами и российскими вооруженными формированиями в Донбассе.





При МВД также появились добровольческие батальоны. Самый известный из них — «Азов» (позднее — полк Нацгвардии «Азов»). Одним из основателей «Азова» стал Андрей Билецкий, националист, сотрудничавший с харьковской ячейкой ультраправой Социал-национальной партии (теперь — всеукраинское объединение «Свобода»), создатель отколовшейся от нее Социал-национальной ассамблеи. Он был близким соратником Арсена Авакова еще во времена его работы в Харькове.





У истоков «Азова» стоял также Сергей Коротких, известный как «Боцман» — российский и белорусский неонацист. Задолго до переезда в Украину он основал в России ультраправую группировку «Национал-социалистическое общество», участники которой обвинялись в убийствах на почве расовой ненависти. Тогда он носил прозвище «Малюта», был другом Максима «Тесака» Марцинкевича и вместе с ним занимался радикальным проектом «Оккупай педофиляй», участники которого «охотились на педофилов».





С 2015 по 2018 год Коротких, согласно его декларации, работал начальником отдела полиции по охране «объектов стратегического значения» при МВД Украины — и был близок к Арсену Авакову. А заместителем Авакова в министерстве долгое время был Вадим Троян — товарищ Билецкого и Коротких по «Азову».





Реформатор полиции

Вскоре после победы «Евромайдана» наступил период, когда в Украину приехали реформаторы-экспаты. В конце 2014 года Арсен Аваков назначил первым замом министра внутренних дел грузинку Эку Згуладзе: она семь лет работала в МВД Грузии во времена президента Михаила Саакашвили и провела там радикальную и эффективную реформу полиции.





Милицию переименовали в полицию, а обновленное ведомство возглавила еще одна грузинка из окружения Саакашвили — Хатия Деканоидзе. В Грузии она руководила полицейской академией и занималась обучением патрульных. Новых украинских полицейских тренировали вместе с инструкторами из США.





При этом с самим Саакашвили у Авакова отношения вовсе не сложились. Бывший грузинский президент в 2015 году был назначен губернатором Одесской области; он регулярно публично обвинял «Народный фронт» Авакова в коррупции. Дошло до того, что в конце 2015-го на заседании Национального совета реформ в присутствии президента Петра Порошенко Саакашвили назвал Авакова вором, а тот бросил в него стакан с водой.





Саму реформу, инициированную Аваковым, общество поначалу восприняло позитивно — ей доверяли 53% людей. Но уже в 2016-м эта цифра упала почти на 20%. Разочарование связывали с продолжавшимися коррупционными скандалами, с тем, что патрульные не всегда быстро реагировали на вызовы; кроме того, провалился важный этап реформы — переаттестация сотрудников полиции.





Вместо старых, коррумпированных и замешанных в делах с пытками и насилием кадров должны были прийти профессионалы. Однако, по словам Деканоидзе, 93% людей, уволенных из старой милиции, восстановились на службе через суды — а тем, кто вернулся на службу, выплатили компенсацию за «вынужденный прогул». Деканоидзе связывала происходящее с тем, что украинские суды, в отличие от милиции/полиции, «не подверглись реформированию».





Осенью 2020 года украинский фонд «Демократические инициативы» провел соцопрос, который показал, что 70% жителей относятся к работе министра внутренних дел Авакова негативно, а позитивно — лишь 18,1%. К тому времени в Киеве стали регулярными акции протеста под емким лозунгом «Аваков — чорт».





Дело Шеремета

Когда в 2019 году Владимир Зеленский был избран президентом Украины, он сменил все руководство силового блока, от Службы безопасности до министерства обороны. На своем месте остался только Арсен Аваков.





Основной причиной называют то, что он «обеспечил Зеленскому честные выборы» — и направил собственные ресурсы против Петра Порошенко. Например, ультраправая группировка «Национальные дружины», которая входит в «азовское» движение, организовывала выступления против действующего президента, а потом участвовала в наблюдении за выборами.





Условием, на котором Зеленский оставил Авакова, считается расследование убийства журналиста Павла Шеремета, работавшего в России, Беларуси и Украине. Его взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года — и в течение нескольких лет МВД не сообщало ни о каких результатах работы по этому делу.





В октябре 2019-го Зеленский заявил, что дал время Авакову до конца года показать успехи в расследовании. Буквально через месяц начались аресты фигурантов: исполнителями убийства в МВД назвали троих добровольцев, помогавших украинской армии в Донбассе, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.





Эти обвинения вызвали шквал критики — в основном из-за того, что следствие предоставило неубедительные доказательства их вины.





Сейчас дело Шеремета слушается в суде, заказчики и организаторы убийства до сих пор не названы. В конце мая 2021 года Зеленский объявил, что если вина подозреваемых не будет доказана, Авакова ждут проблемы.





Депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук уже намекнула журналистам, что отставка министра связана с расследованием убийства Шеремета.





«Президент на [заседании] фракции [„Слуги народа“] сказал, что он вызвал Авакова и предложил ему написать заявление, — сказала украинскому изданию „Цензор.нет“ Верещук. — Знаю только, что у президента были вопросы по делу Шеремета. Вы помните, что он открыто об этом говорил, что, если нет доказательств, мы будем принимать решения. Возможно, именно это стало последней каплей».





Преемник

Согласно Конституции Украины, отставку Авакова должна одобрить Верховная Рада. В конце 2017 года депутаты Рады уже пытались уволить министра в связи с обвинениями в растрате бюджетных денег против сына Авакова Александра — но тогда за отставку проголосовал всего 31 депутат, а обвинения были вскоре сняты.





Теперь, судя по комментариям заместителя министра Антона Геращенко, советника Авакова Зоряна Шкиряка и членов президентской фракции «Слуги народа» (обладающей большинством в парламенте), отставка была предопределена.





Более того, когда Аваков объявил об уходе, фракция «Слуги народа» сразу сообщила имя его преемника. Кресло министра должен занять Денис Монастырский, который входит во фракцию «Слуга народа». Он близок к людям из окружения Авакова; в частности, до избрания в Раду Монастырский был экспертом по правоохранительной системе в «Украинском институте будущего» и помощником вышеупомянутого Антона Геращенко — на тот момент депутата, а сейчас замминистра.





Неудивительно, что Монастырского называют «человеком Авакова». По всей видимости, даже после отставки тот сохранит влияние в силовом ведомстве. А это значит, что из большой украинской политики Аваков в ближайшие годы никуда не денется.