ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кредиты подорожают. Нацбанк снова повышает ставку рефинансирования

15.07.2021 17:17 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Кредиты подорожают. Нацбанк снова повышает ставку рефинансирования
Фото: Myfin.by

Следом повышаются: ставка по кредиту овернайт – до 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт – 8,25% годовых. Регулятор объясняет очередное повышение ставки резко ускорившейся инфляцией до 9,9%. Нацбанк ожидает высокий рост уровня цен вплоть до конца этого года.

«По итогам III квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года. Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9 процентов. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6 процентов к концу 2022 года».

Принимая во внимание всю совокупность указанных факторов и необходимость ограничения проинфляционных рисков, регулятор принял решение о повышении ставки рефинансирования до 9,25% годовых.

Напомним, предыдущее повышение ставки рефинансирования произошло 21 апреля на те же 75 базисных пунктов. Это второе повышение ставки с начала года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси повышает ставку рефинансирования с 21 июля на 75 базисных пунктов. Она составит 9,25% годовых.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк с 21 июля повышает ставку рефинансирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by