Кредиты подорожают. Нацбанк снова повышает ставку рефинансирования

Источник материала: Myfin



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Следом повышаются: ставка по кредиту овернайт – до 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт – 8,25% годовых. Регулятор объясняет очередное повышение ставки резко ускорившейся инфляцией до 9,9%. Нацбанк ожидает высокий рост уровня цен вплоть до конца этого года.

«По итогам III квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года. Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9 процентов. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6 процентов к концу 2022 года».

Принимая во внимание всю совокупность указанных факторов и необходимость ограничения проинфляционных рисков, регулятор принял решение о повышении ставки рефинансирования до 9,25% годовых.

Напомним, предыдущее повышение ставки рефинансирования произошло 21 апреля на те же 75 базисных пунктов. Это второе повышение ставки с начала года.

