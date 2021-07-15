Разменяет ли Кремль ферзя на пешку в Беларуси?

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Владимир Пастухов высказался о происходящем в России и Украине. Но параллели с Беларусью прослеживаются весьма очевидно.





Владимир Пастухов, комментируя в эфире Эха Москвы свежую статью Владимира Путина, посвященную Украине, назвал аннексию Крыма «трагическим шагом»:

– Мы разменяли ферзя на пешку. В конъюнктурных обстоятельствах ради стабилизации власти, чтобы вытолкнуть тогда зреющую революцию из России вовне.

Мы тогда зацепились за мнение небольшой маргинальной части населения, зацепились за Версальский синдром. Зацепились за то, что, действительно, это правда, Крым – это сакральная территория, Крым – это такая же точка как Карабах для армян…

Но мы потеряли главное.

Мы потеряли стратегическое место России, мы потеряли Украину в целом. Обменяли одну область, пусть очень важную, на одну страну, а фактически – на возможность вести стратегическую умную политику во всей Восточной Европе и не только в ней.

Сейчас на те же грабли, о которых говорит Пастухов, Кремль наступает в Беларуси. Москва, демонстрируя политическую и экономическую поддержку режиму, который слишком для многих наших граждан стал воплощением зла, рискует тем, что пророссийские настроения среди белорусов снизятся. И это, собственно, уже происходит.

Или нет? На этот счет есть и другая точка зрения. Телеграм-канал Пульс Ленина отмечает, что «Путин остается очень популярным политиком в Беларуси».

Подтверждением тому служат результаты апрельского опроса Chatham House. С одной стороны, 40% респондентов заявили, что их мнение о руководстве России ухудшилось после того, как оно поддержало Лукашенко в противостоянии с протестующими. С другой, 56% по-прежнему относятся к Путину хорошо или очень хорошо.

Еще одно интересное также и для белорусов замечание Пастухова касается того, что роль личности в истории не стоит преувеличивать. На вопрос ведущей, почему Россия вечно ходит по кругу, научный сотрудник университетского колледжа Лондона ответил так:

– Есть культурный паттерн, который не так просто изменить. И для того, чтобы его изменить, необходимы усилия и воля нации и самоотверженный труд элит. А этого нет.

Все ушло в свисток, а свисток этот звучит так: «Долой Путина». Понимаете? А если убрать Путина и ничего не изменить в паровой машине, то выскочит новый Путин.

Поэтому в лозунге «долой!» есть большая опасность. Мы каждый раз убираем очередного актера на сцене, но забываем перестроить театр.

Изменения в нашем, белорусском «театре» начали происходить, что продемонстрировали события 2020 года. Однако мнение о том, что благодаря им формирование нации завершилось, представляется оптимистично-поспешным. Кошмарные репрессии сегодняшнего дня заслоняют риски завтрашнего. Но последние от этого становятся еще более опасными.