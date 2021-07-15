|
Разменяет ли Кремль ферзя на пешку в Беларуси?
15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог Владимир Пастухов высказался о происходящем в России и Украине. Но параллели с Беларусью прослеживаются весьма очевидно.
Владимир Пастухов, комментируя в эфире
– Мы разменяли ферзя на пешку. В конъюнктурных обстоятельствах ради стабилизации власти, чтобы вытолкнуть тогда зреющую революцию из России вовне.
Мы тогда зацепились за мнение небольшой маргинальной части населения, зацепились за Версальский синдром. Зацепились за то, что, действительно, это правда, Крым – это сакральная территория, Крым – это такая же точка как Карабах для армян…
Но мы потеряли главное.
Сейчас на те же грабли, о которых говорит Пастухов, Кремль наступает в Беларуси. Москва, демонстрируя политическую и экономическую поддержку режиму, который слишком для многих наших граждан стал воплощением зла, рискует тем, что пророссийские настроения среди белорусов снизятся. И это, собственно, уже происходит.
Или нет? На этот счет есть и другая точка зрения. Телеграм-канал
Подтверждением тому служат результаты апрельского опроса Chatham House. С одной стороны, 40% респондентов заявили, что их мнение о руководстве России ухудшилось после того, как оно поддержало Лукашенко в противостоянии с протестующими. С другой, 56% по-прежнему относятся к Путину хорошо или очень хорошо.
Еще одно интересное также и для белорусов замечание Пастухова касается того, что роль личности в истории не стоит преувеличивать. На вопрос ведущей, почему Россия вечно ходит по кругу, научный сотрудник университетского колледжа Лондона ответил так:
– Есть культурный паттерн, который не так просто изменить. И для того, чтобы его изменить, необходимы усилия и воля нации и самоотверженный труд элит. А этого нет.
Все ушло в свисток, а свисток этот звучит так: «Долой Путина». Понимаете? А если убрать Путина и ничего не изменить в паровой машине, то выскочит новый Путин.
Изменения в нашем, белорусском «театре» начали происходить, что продемонстрировали события 2020 года. Однако мнение о том, что благодаря им формирование нации завершилось, представляется оптимистично-поспешным. Кошмарные репрессии сегодняшнего дня заслоняют риски завтрашнего. Но последние от этого становятся еще более опасными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Пастухов говорит о событиях в России и Украине, но параллели с Беларусью прослеживаются весьма очевидно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)