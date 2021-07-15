Именная звезда Николая Баскова появилась в Витебске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

Николай Басков стал обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».













Читайте также:

Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»

Димаш Кудайберген: я очень люблю Витебск и «‎Славянский базар». Я неимоверно счастлив здесь находиться

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии