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Именная звезда Николая Баскова появилась в Витебске

15.07.2021 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

Николай Басков стал обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Именная звезда Николая Баскова появилась в Витебске

Именная звезда Николая Баскова появилась в Витебске

Именная звезда Николая Баскова появилась в Витебске

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в...
 
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