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Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.
С самого утра город окутан праздничной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – каждая городская площадь и улица предлагает гостям свою яркую программу. Разрешилась и одна из интриг фестиваля – стало известно имя обладателя специальной награды Президента.
Виктор Пралич, корреспондент:
А вот Николай Басков стал обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Николай Басков, певец (Россия):
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Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в...
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