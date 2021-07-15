Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

С самого утра город окутан праздничной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – каждая городская площадь и улица предлагает гостям свою яркую программу. Разрешилась и одна из интриг фестиваля – стало известно имя обладателя специальной награды Президента.

Чья звезда засияла на знаменитой аллее? Об этом и не только расскажет Виктор Пралич.





Виктор Пралич, корреспондент:

Витебск уже второй день живет фестивалем. Мы сейчас находимся около главной сценической площадки. В Летнем амфитеатре проходит репетиция вечернего гала-концерта. Мы здесь уже видели таких звезд, как Лариса Долина, Тамара Гвердцители.

А вот Николай Басков стал обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».









Николай Басков, певец (Россия):

Невероятное состояние, потому что я два года назад приезжал на «Славянский базар» (или три), у меня был сольник здесь. Я сюда приезжал со своими родителями. Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа. Мой отец всегда гордился моими какими-то достижениями, какими-то регалиями. И вот эту звезду я посвящаю своим родителям. Хочу им сказать огромное спасибо за их любовь.





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