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Срок содержания под стражей сотрудников tut.by продлен еще на 2 месяца

15.07.2021 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Некоторым обвиняемым по «делу tut.by» вручили постановление о продлении содержания под стражей еще на два месяца, сообщает редакция.

«15 наших коллег находятся в следственных изоляторах или под домашним арестом. Их ознакомили с постановлением о продлении срока содержания под стражей … по 18 сентября 2021 года», - пишет издание

«Информации об уголовном деле против сотрудников ведущего новостного издания страны до сих пор практически нет. С момента последних официальных комментариев прошло уже почти два месяца. Следствие взяло подписки о неразглашении с адвокатов задержанных (ничего нельзя сообщать даже родным). Правозащитники признали обвиняемых по «делу TUT.BY» политзаключенными», - напоминает редакция tut.by.

Как сообщалось, 18 мая были задержаны 15 сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и других компаний. Все были задержаны в рамках уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного ДФР КГК. Вся документация и серверы портала были изъяты. Офис опечатан. МВД Беларуси обратился просит признать экстремистской информационную продукцию TUT.BY.

 
 
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Некоторым обвиняемым по «делу tut.by» вручили постановление о продлении содержания под стражей еще на два месяца, сообщает редакция.
 
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