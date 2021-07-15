ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко подписал закон, позволяющий отключать интернет и использовать армию в случае ЧП

15.07.2021 17:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщила его пресс-служба.

В частности, вносятся поправки в закон "О чрезвычайном положении", которые конкретизируют, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранных), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение. Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций: МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

В свою очередь, поправки в закон "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" позволяют использовать армию для борьбы с терроризмом, охраны общественной безопасности, пресечения массовых беспорядков (читай - против собственного народа:), обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщила его пресс-служба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер известный российский музыкант Петр Мамонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by