Лукашенко подписал закон, позволяющий отключать интернет и использовать армию в случае ЧП

Источник материала: АФН

Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщила его пресс-служба.

В частности, вносятся поправки в закон "О чрезвычайном положении", которые конкретизируют, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранных), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение. Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций: МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

В свою очередь, поправки в закон "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" позволяют использовать армию для борьбы с терроризмом, охраны общественной безопасности, пресечения массовых беспорядков (читай - против собственного народа:), обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.