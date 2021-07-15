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Просить помощи больше не у кого: горячая линия для пострадавших от домашнего насилия не работает
Источник материала: Партизан
Приостанавливается горячая линия для пострадавших от домашнего насилия
Общественное объединение «Гендерные перспективы», к которому вчера пришли с обыском, сообщает, что общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия приостанавливает свою работу на неопределенный срок.
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Приостанавливается горячая линия для пострадавших от домашнего насилия
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