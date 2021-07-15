Минюст вынес предупреждение БАЖу и требует до завтра дать ответ. Офис после обыска опечатан

Примечательно, что само предупреждение вынесено заместителем министра Сергеем Калиновским 8 июля. На конверте стоит штамп отправки 9 июля.





Однако трекинг заказных писем Белпочты указывает, что письмо было принято от отправителя 13 июля - за день до атаки на офис организации.













В предупреждении говорится, что ОО «Белорусская ассоциация журналистов» не предоставила все востребованные ранее документы, а также у министерства возникли вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. Минюст предписывает принять меры по устранению нарушения, о чем проинформировать ведомство уже завтра, 16 июля.





Сегодня представители БАЖ попытались попасть в офис организации, но он опечатан печатью МВД. Вместе с тем представители администрации офисного здания рассказали, что обыск проводили следователи при поддержке СОБРа.





сообщении на сайте организации. - ОО "Белорусская ассоциация журналистов" завтра же проинформирует Министерство юстиции о том, что мы не имеем доступа к нашим уставным документам, печати организации и договорам аренды, о которых говорится в предупреждении. Мы даже не знаем, какие вещи были изъяты из офиса БАЖ, - говорится вна сайте организации.





Напомним, что первый обыск в офисе ОО «Белорусская ассоциация журналистов» прошел 16 февраля этого года. После этого представителей организации несколько раз вызывали на допросы в Следственный комитет.





21 июня стало известно, что деятельность БАЖ и других НПО начал проверять Минюст.