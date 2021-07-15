ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст вынес предупреждение БАЖу и требует до завтра дать ответ. Офис после обыска опечатан

15.07.2021 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство юстиции вынесло письменное предупреждение ОО "Белорусская ассоциация журналистов". Об этом сообщается в письме, полученном организацией сегодня, 15 июля.

Минюст вынес предупреждение БАЖу и требует до завтра дать ответ. Офис после обыска опечатан
Примечательно, что само предупреждение вынесено заместителем министра Сергеем Калиновским 8 июля. На конверте стоит штамп отправки 9 июля.

Однако трекинг заказных писем Белпочты указывает, что письмо было принято от отправителя 13 июля - за день до атаки на офис организации.



В предупреждении говорится, что ОО «Белорусская ассоциация журналистов» не предоставила все востребованные ранее документы, а также у министерства возникли вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. Минюст предписывает принять меры по устранению нарушения, о чем проинформировать ведомство уже завтра, 16 июля.

Сегодня представители БАЖ попытались попасть в офис организации, но он опечатан печатью МВД. Вместе с тем представители администрации офисного здания рассказали, что обыск проводили следователи при поддержке СОБРа.

- ОО "Белорусская ассоциация журналистов" завтра же проинформирует Министерство юстиции о том, что мы не имеем доступа к нашим уставным документам, печати организации и договорам аренды, о которых говорится в предупреждении. Мы даже не знаем, какие вещи были изъяты из офиса БАЖ, - говорится в сообщении на сайте организации.

Напомним, что первый обыск в офисе ОО «Белорусская ассоциация журналистов» прошел 16 февраля этого года. После этого представителей организации несколько раз вызывали на допросы в Следственный комитет.

21 июня стало известно, что деятельность БАЖ и других НПО начал проверять Минюст.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции вынесло письменное предупреждение ОО "Белорусская ассоциация журналистов". Об этом сообщается в письме, полученном организацией сегодня, 15...
 
Новости дня
Новости разные
 
18-летний беларусский форвард проходит просмотр в бельгийском клубе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by