ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

18-летний беларусский форвард проходит просмотр в бельгийском клубе

15.07.2021 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

18-летний беларусский форвард Дмитрий Латыхов из минского «Динамо» проходит просмотр в льежском «Стандарде», сообщает журналист Николай Иванов

В начале июля Латыхов дебютировал в высшей лиге, отыграв 17 минут в игре со «Славией». Форвард имеет хорошую статистику в турнире дублеров: 12 голов в 13 играх (второй бомбардир лиги).

«Стандард» выступает в чемпионате Бельгии. В минувшем сезоне заняла шестое место в турнире.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18-летний беларусский форвард Дмитрий Латыхов из минского «Динамо» проходит просмотр в льежском «Стандарде», сообщает журналист Николай Иванов
 
Новости дня
Новости разные
 
Мінюст вынес БАЖу папярэджанне і патрабуе да 16 ліпеня даць адказ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by