18-летний беларусский форвард проходит просмотр в бельгийском клубе

В начале июля Латыхов дебютировал в высшей лиге, отыграв 17 минут в игре со «Славией». Форвард имеет хорошую статистику в турнире дублеров: 12 голов в 13 играх (второй бомбардир лиги).





«Стандард» выступает в чемпионате Бельгии. В минувшем сезоне заняла шестое место в турнире.